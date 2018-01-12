Бывшему губернатору Кировской области Белых вызвали скорую после заседания суда

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых вызвали скорую после заседания в Пресненском суде. Вечером он пожаловался на высокое давление и головную боль.

«Никита Юрьевич после допроса двух свидетелей попросил вызвать скорую. На сегодняшний день ему диагностировали простуду. Он поехал в больницу «Матросской тишины», — рассказал «Новой газете» адвокат Андрей Грохотов.

На заседание Белых привезли из больницы СИЗО «Матросская тишина», куда его госпитализировали накануне. Во время заседания Белых просил изменить график рассмотрения дела и отменить слушание в понедельник, 15 января. Однако судья отклонила просьбу.

По словам Грохотова, защита направит ходатайство о состоянии здоровья Белых.

«Если врачи решат, что Никита Юрьевич не сможет участвовать в заседании, то, наверное, суд изменит свое решение», — добавил Грохотов.

Сегодня в суде допросили корреспондента «Новой газеты» Андрея Сухотина и председателя совета директоров АО «Красный якорь» Владимира Суруджиева.

Напомним, 24 июня 2016 года Никиту Белых, который на тот момент занимал пост губернатора Кировской области, задержали в ресторане в Москве. На следующий день ему предъявили обвинение в получении взятки на общую сумму 400 тысяч евро. Белых грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Сам Белых отрицвет свою вину.