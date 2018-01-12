Власти Турции арестовали еще одного подозреваемого по делу об убийстве посла Карлова

Суд в Анкаре арестовал по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова бывшего сотрудника Управления информационно-коммуникационных технологий Турции, передает Anadolu.

Его имя не раскрывается. Известны только инициалы — Х.К. Его обвиняют в «соучастии в организации умышленного убийства». Срок ареста не называется.

В конце декабря в Турции арестовали организатора выставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» Тимура Озкана. Ранее по делу об убийстве Карлова арестовали несколько сотрудников полиции, 33-летнюю россиянку по имени Екатерина Б. и главу турецкой продюсерской компании. Всего по делу арестованы шесть человек, в том числе трое сотрудников полиции.

Российского посла в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года в Анкаре, во время его выступления на фотовыставке «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». В него выстрелил полицейский Мевлют Алтынташ, который проник на мероприятие под видом охранника. Стреляя, он выкрикнул несколько фраз о боевых действиях в сирийском Алеппо.

Власти Турции утверждают, что убийство посла организовали сторонники Фетхуллаха Гюлена, которого они также называют идеологом неудачной попытки переворота, предпринятой в том же году.