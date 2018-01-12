СК и Московская консерватория подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и ректор Московской государственной консерватории им. Чайковского Александр Соколов подписали соглашение о сотрудничестве, сообщается на сайте СК.

Как объяснили в ведомстве, консерватория и СК будут «взаимодействовать по вопросам духовно-нравственного и культурного воспитания россиян, особенно молодых работников СК и учащихся образовательных учреждений ведомства».

«Профессия юриста во все времена была элитарной, а ее представители — интеллигентными, высокообразованными и эрудированными людьми», — заявили в СК, отмечая, что продолжают «славные традиции».

Среди общих задач ведомство и консерватория называют необходимость «воспитать и развить в молодежи чувства сопереживания и неравнодушия к человеческому горю», которых, как подчеркнули в СК, «иногда так не хватает и сотрудникам» ведомства. Помимо этого, Александр Бастрыкин заявил, что подобное сотрудничество «станет огромным подспорьем в деле формирования у подрастающего поколения (работников СК) чувства прекрасного и любви к Отечеству».

«Сотрудников Следственного комитета роднят с деятелями культуры и искусства одни нравственные ориентиры — доброта, милосердие и стремление к справедливости», — заключили в СК.

В октябре 2016 года СК подписал соглашение о сотрудничестве с Союзом писателей. Тогда Басткрыкин говорил, что цель сотрудничества ведомства с Союзом писателей — объединение усилий в набирающей обороты «войне за умы молодежи».