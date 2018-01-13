ЦИК завершил прием документов от претендентов на пост президента

Центризбирком завершил прием документов от претендентов на пост президента России, сообщается на сайте комиссии.

В понедельник, 8 января, истек срок подачи документов от самовыдвиженцев, а 12 января — от претендентов, выдвигаемых политическими партиями.

С 18 декабря о своем желании выдвигаться в ЦИК сообщили 70 человек — 24 от политических партий и 46 самовыдвиженцев. 14 кандидатам было разрешено начать избирательную компанию и открыть избирательные счета. 12 кандидатам ЦИК отказал в регистрации групп избирателей. Среди них — политик Алексей Навальный.

Первым официально зарегистрированным кандидатом стал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Накануне избирательный штаб Владимира Путина собрал необходимое количество подписей в поддержку кандидата. При этом в штабе заявили, что сбор подписей продолжится.

Напомним, 25 декабря ЦИК не зарегистрировал Алексея Навального кандидатом в президенты из-за наличия у него судимости. Верховный суд оставил это решение в силе. Оппозиционер призвал сторонников бойкотировать предстоящие президентские выборы и анонсировал очередную общероссийскую акцию протеста.