Минторговли США внесло «ВКонтакте» в список пиратских ресурсов

Министерство торговли США внесло российскую социальную сеть «ВКонтакте» в список пиратских ресурсов. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

В документ внесли мировые ресурсы, нарушающие права интеллектуальной собственности. Среди них — несколько российских проектов: «ВКонтакте», торрент-трекер Rutracker.org, Rapidgator.net и онлайн-кинотеатр kinogo.cc. При этом «ВКонтакте» попадает в перечень не первый раз.

«Большинство успешных социальных сетей делают это так, чтобы не содействовать нарушению авторских прав. Доклады "ВКонтакте" о том, что компания предпринимает шаги по борьбе с пиратством, вселяют надежду», — заявили в ведомстве.

Осенью 2017 года «ВКонтакте» изменила правила прослушивания музыки. Теперь в официальных мобильных приложениях в фоновом режиме можно прослушивать музыку бесплатно только 30 минут в сутки. Эта мера — одно из условий соглашения с правообладателями. У Mail.Ru Group существуют лицензионные соглашения с Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment, Merlin Network и др.