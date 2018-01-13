В США умер постановщик «Побега из Шоушенка» Теренс Марш

В США на 87-м году жизни скончался двукратный обладатель премии «Оскар» Теренс Марш, сообщает The Variety.

Марш умер 9 января, однако публично об этом сообщили позднее. Перед смертью на протяжении четырех лет он боролся с раком.

Теренс Марш родился 14 ноября 1931 года в Лондоне. Свою карьеру он начал в 1950-х годах. Самыми известными работами Марша стали фильмы «Побег из Шоушенка» и «Зеленая Миля». Художник-постановщик дважды получил премии «Оскар» — за фильмы «Доктор Живаго» и «Оливер!».

Последней работой Марша стал фильм «Час пик 2» в 2001 году.