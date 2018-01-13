СК проверяет версию рейдерского захвата фабрики «Меньшевик»

Следственный комитет проверяет версию рейдерского захвата фабрики «Меньшевик» в Москве, передает ТАСС.

Как рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, на допросе гендиректор предприятия Илья Аверьянов рассказал, что группа лиц на протяжении долгого времени пытается захватить фабрику.

«В целях своей защиты в рабочем кабинете он хранил оружие. В ходе конфликтной ситуации он случайно выстрелил при попытке отобрать у него имеющееся при нем оружие», — рассказала Иванова.

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Напомним, в конце декабря Аверьянов устроил стрельбу на территории предприятия. В тот же день в беседе со СМИ он заявил, что у него по поддельным документам забрали фабрику. Сообщалось, что Аверьянов открыл стрельбу из винтовки «Сайга», когда обрнаружил на фабрике судебных приставов.

В результате стрельбы погиб сотрудник службы безопасности Алексей Костиков, который первым попытался остановить своего руководителя.

В отношении Аверьянова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России (убийство). Сейчас мужчина находится под стражей.

18 января Арбитражный суд Москвы должен рассмотреть иск о банкротстве фабрики «Меньшевик». Как следует из документа на сайте суда, заявление о признании предприятия-должника банкротом подал Раджабов Шамсутдин Тажидинович.