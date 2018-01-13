WP узнала о возможной причастности России к распространению вируса NotPetya на Украине

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) связывает распространение вируса NotPetya летом 2017 года с хакерами российского Минобороны, а именно внешней разведки — Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ), передает The Washington Post.

При распространении вируса хакеры воспользовались тактикой watering hole. Ее суть заключается в заражении сайта, который чаще всего посещают сотрудники компании, являющейся предметом атаки. Больше половины жертв NotPetya — системы нефтяных, энергетических, телекоммуникационных и финансовых организаций Украины.

«На протяжении многих дней люди классифицировали NotPetya как реального вымогателя. Потребовалось некоторое время, чтобы люди поняли, что он делает», — сказал основатель компании по кибербезопасности Comae Technologies Мэтт Суйче.

В конце июня 2017 года компьютеры десятков крупных компаний и госструктур в России и на Украине подверглись атаке вируса-вымогателя Petya.A (позднее его назвали NotPetya). Вирус шифрует информацию на жестком диске компьютера, после чего на экране появляется требование перевести 300 долларов в биткоинах в качестве выкупа за возобновление работы.

Тогда Служба безопастности Украины обвинила российские спецслужбы в причастности к кибератаке на системы украинских учреждений. СБУ утверждает, что сам вирус-вымогатель был только прикрытием масштабной атаки, направленной на Украину.