Суд приговорил активиста из Коломны к 1,5 годам лишения свободы за репост в соцсетях

Воскресенский городской суд приговорил к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима активиста из Коломны Валентина Соколова, обвиненного в возбуждении ненависти (статья 282 УК) за посты в социальных сетях, передает «Медиазона».

По информации «ОВД-Инфо», об уголовном деле в отношении Соколова стало известно 10 января. Как утверждает следствие, опубликовал на своей странице в «Одноклассниках» изображение с текстом, которое возбуждало ненависть к русским, а в фейсбуке — видео расистского характера.

Сам активист говорит, что сделал репост картинки с негативным комментарием. Однако она сохранилась на странице в папке «Разное» уже без него, это и стало поводом для уголовного дела. Страницу в фейсбуке Соколов называет фейковой, созданной кем-то другим.

Он связывает уголовное дело со своей деятельностью. Активист занимался экологией и местным самоуправлением. Он также участвовал в выборах в депутаты облдумы.

Исправлено 14:00. Ранее сообщалось, что активиста приговорили к трем годам колонии.