Штаб Владимира Путина отказался от страниц в соцсетях

Официальных и личных страниц в социальных сетях у кандидата в президенты России Владимира Путина не будет, передает RT со ссылкой на пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова.

По его словам, взаимодействие с социальными сетями будут осуществлять паблики волонтеров и сторонников Путина.

Ранее сопредседатель штаба Елена Шмелева допустила, что у Путина появится телеграм-канал. Сопредседатель Александр Румянцев говорил, что появятся профили в фейсбуке, твиттере и двух социальных сетях.

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Избирательный штаб Владимира Путина собрал необходимое количество подписей в поддержку кандидата. «По данным на утро 12 января собрано 408 тысяч 349 подписей (при минимально необходимых 300 тысяч)», —рассказывал ранее Андрей Кондрашовю При этом в штабе заявили, что сбор подписей продолжится.

Напомним, 26 декабря инициативная группа избирателей проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. На следующий день Путин лично представил в ЦИК необходимые документы.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.