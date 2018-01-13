Музыкант Моби рассказал о просьбе ЦРУ написать в соцсетях о связях Трампа с Россией

В интервью радиостанции WFPK музыкант Моби (Ричард Мелвилл Холл) рассказал, что «действующие и бывшие агенты ЦРУ» просили его опубликовать информацию о связях президента США Дональда Трампа с Россией.

В феврале прошлого года Моби выложил на своей странице в инстаграме пост, в котором рассказал, что после разговора «с друзьями в столице», узнал, что так называемое досье на Трампа «100% достоверно», а «администрация Трампа в сговоре с российскими властями».

«Они сообщили мне некоторую информацию и сказали: "Смотри, у тебя в соцсетях больше подписчиков, чем у нас, поэтому, можешь, пожалуйста, выложить что-то из этих вещей, чтобы как-то осветить их". Это действительно непонятные и ужасающие времена, потому что у нас некомпетентный президент, который по существу принадлежит иностранной власти», — рассказал Моби.

Напомним, в прошлом январе BuzzFeed опубликовал доклад о наличии у России компромата на Трампа. Документ состоит из заметок, сделанных в течение нескольких месяцев. Их автор — бывший сотрудник британской разведки, на которого ссылались в своем отчете руководители американских спецслужб.

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Позднее в США началось расследование о предполагаемых связях президента США с Россией ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. В декабре 2017 года бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн признался, что солгал ФБР о своих контактах с Россией. Флинн заявил об этом на заседании в Федеральном суде в Вашингтоне, посвященном предполагаемому вмешательству России в выборы президента США.

Экс-советник президента в рамках сделки со следствием также заявил о готовности дать показания на Трампа. Якобы именно он поручил Флинну установить контакт с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком для совместной работы по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».