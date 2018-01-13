Украина запретила въезд 1,5 тысячам иностранцев из-за посещения Крыма

Около 1,5 тысячам иностранных граждан запрещен въезд на Украину из-за посещения территории Крыма, передает Интерфакс.

В их числе более 100 артистов и деятелей культуры.

В 2017 году составлено почти 2,3 тысячи административных протоколов. А с начала 2018 года уже выявлено более 30 человек, которые посещали Крым, нарушая украинское законодательство.

В сентябре 2017 года Украина за период введения санкций выписала российским авиакомпаниям более 20 тысяч штрафов на общую сумму 2,72 млрд грн (примерно 103 млн долларов — ред.) из-за полетов в Крым. Осенью 2015 года Украина и Россия официально прекратили авиасообщение.

Весной 2014 года Крым вошел в состав России после проведения референдума. Киев не признает результаты голосования, считая территорию республики оккупированной.