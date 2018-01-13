На видео с уничтожением обстрелявших Хмеймим террористов нашли монтаж

Видеоролик Минобороны России, на котором военное ведомство показало уничтожение диверсионной группы, обстрелявшей 31 декабря авиабазу в Хмеймиме, подвергался монтажу. Это заметил специализирующийся на новостях о военых конфликтах Telegram-канал Directorate 4.

Как предполагает телеграм-канал, вырезана часть ролика длительностью до 20 минут.

«Заметно, что на 6-й секунде видео с уничтожением боевиков сделана монтажная склейка. Люди, подходившие к микроавтобусу, внезапно исчезают, а автомобиль в правой части кадра меняет положение. Затем следует фрагмент видео с поражением микроавтобуса», – говорится на канале.

Авторы Directorate 4 предполагают, что с помощью видеомонтажа Минобороны хотело показать, что удар был нанесен именно в тот момент, когда террористы вышли из транспорта.

«В связи с чем понадобилось монтировать ролик непонятно. В целом, несостыковку можно объяснить тем, что удар был нанесен не „с пылу с жару“, а после дополнительного наблюдения», — подчеркнул Directorate 4.

Военное ведомство пока не комментировало эту информацию.

Накануне Минобороны сообщило, что обстрелявшие российскую базу в Сирии боевики убиты. По информации ведомства, сама диверсионная группа и ее склад с беспилотниками уничтожены высокоточным боеприпасом «Краснополь».

Напомним, что о минометном обстреле, которому 31 декабря подверглась российская авиабаза Хмеймим в Сирии, стало известно 4 января.

Минобороны подтверждает гибель двоих военнослужащих, но отрицает, что в результате атаки были уничтожены не менее семи самолетов.