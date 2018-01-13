СК назвал причину взрыва в доме в Омске

Следственное управление России по Омской области сообщило, что причиной взрыва и пожара в доме в Омске, в котором пострадали восемь человек, стал недавно заправленный на АГЗС газовый баллон. Об этом говорится на сайте ведомства.

«По основной версии следствия, отец семейства, собираясь ехать на рыбалку, заправил на автозаправочной станции и занёс домой газовый баллон, который через некоторое время стал спускать газ и впоследствии воспламенился. Следователями установлена заправка, где мужчина заправлял баллон. В настоящее время на этой автозаправочной станции проходят обыски и выемка разрешительной документации», — говорится в сообщении.

Ранее СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Омске.

Взрыв газа произошел в квартире пятиэтажного жилого дома в Омске вечером 12 января. После этого в доме возник пожар. Квартиры загорелись на третьем и четвертом этаже. Кроме того, при взрыве оказалась повреждена несущая стена дома, жители были эвакуированы.