Жители попавшего под реновацию дома пожаловались в ФСБ на угрозы

Жители пятиэтажного дома на проспекте маршала Жукова в Москве обратились в ОМВД района, прокурору и в ФСБ с жалобой, что их переселяют новостройку с непригодными для жизни условиями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию обращения.

Москвичей хотят переселиться в дом на Карамышевской набережной, хотя после осмотра дома они сообщили мэрии, что он не пригоден для жилья. Другого варианта для переезда мэрия не предложила.

«Застройщик реагирует очень лениво, надо по многу раз бегать, просить устранить эти недоделки, которые у меня устранять нет ни сил, ни финансовых возможностей. Переезд нас шокировал», — рассказывала жительница «Дождю» Наталья Шумская.

Жильцы также жалуются, что после отказа переезжать на них начали «оказывать давление». Оно выражалось в том, что в их квартирах начали отключать электричество, воду, отопление, а «неустановленные лица» угрожали поджечь дом.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на реализацию программы потребуется 400 миллиардов рублей. Эта сумма, подчеркивал мэр, «позволит обеспечить все гарантии», которые власти давали жителям попавших под снос домов.