В Люберцах 13 человек попали в больницу из-за отравления в школе

Роспотребнадзор начал проверку по факту отравления детей в кадетской школе в Люберцах. Госпитализированы 13 человек. Об этом сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, передает Интерфакс.

«На данный момент госпитализированы 13 человек и еще 8 человек находятся в приемном покое, решение об их госпитализации будет приниматься позже», — сказал он.

При этом, по его словам, всего в больницу обратились 25 человек, из них четверо приняли решение лечиться дома.

При этом источник агенства в экстренных службах сообщил, что медики люберецких больниц оказывают помощь уже 30 учащимся кадетской школы из-за подозрения на пищевое отравление.