Владелец ресторана рассказал о предложении полицейских прекратить проверку в обмен на скидочные карты

Владелец сети ресторанов Сергей Миронов написал в фейсбуке, что 12 января сотрудники отдела полиции района Кунцево задержали работников одного из его ресторанов и обещали отпустить их в обмен на скидочные карты.

По словам Миронова, проверка начала в 13:30, «в самый разгар бизнес-ланчей». Сотрудники МВД по району Кунцево начали проверять документы ресторана и сотрудников. Поваров, кондитеров и барменов, у которых были с собой документы, увезли в отделение, чтобы проверить их по базе.

Как рассказал Миронов, позже в отделение приехала сотрудница отдела кадров и предложила отпустить персонал, а самой остаться для проверки документов. Ей отказали и оставили ждать в коридоре.

«Через какое-то время к кадровику подошел замначальника — майор полиции Касимов Наиль Салимзянович — и вызвал к себе в кабинет на разговор. Там он ласково и с ощутимым превосходством произнес: „Вы понимаете, нам нужно три скидочные карты вашего ресторана на 50%“. И добавил: „Безымянные“», — уточнил Миронов.

Касимов пообещал, что если им дадут скидку, проверку сразу же прекратят, а сотрудников отпустят. Как следует из поста Миронова, выполнить это условие они отказались.

В результате работники ресторана оставались в отделении до 20:00. У троих из них были найдены поддельные регистрации.

Миронов заявил, что намерен направить обращения в прокуратуру, Следственный комитет и управление собственной безопасности МВД.

Муниципальный депутат района Кунцево Денис Шендерович пообещал, что депутаты спросят о случившемся начальника районного ОВД, когда тот придет к ним с отчетом на заседание совета, и пообещал также пригласить на него прокурора.