В Азербайджане задержали сотрудника института астрономии РАН

Пропавший несколько дней назад в Азербайджане младший научный сотрудник Института астрономии РАН Дмитрий Чулков был задержан. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на его друга Константина Маланчева.

По словам Маланчева, Чулков перестал выходить на связь 6 января, уехав из города Гянджа на озеро Гейгель.

В пресс-службе посольства РИА Новости сказали, что им известно о задержании Чулкова.

«Предпринимаются необходимые меры по его скорейшему возвращению на родину», — сказал пресс-атташе.

Владелец дома, в котором остановился ученый, рассказал 7 января к нему приехали люди «не то из спецслужб, не то военные».

Они сфотографировали комнату, в которой жил Чулков, и забрали его вещи. Хозяину объяснили, что ученый зашел на запрещенную территорию и был задержан. При этом сотрудники госбезопасности посчитали, что он специально перелез через забор вокруг охраняемой территории. Они сказали хозяину, что Чулков не подчинялся требованиям охранников покинуть объект.

По словам Маланчева, в посольстве не регистрировали обращение родственников Чулкова до тех пор, пока информация не получила огласку в СМИ.

После публикации новостей об этом матери Чулкова позвонил человек, представившийся работником посольства. По словам Маланчева, он просил «не поднимать шумиху, не беспокоиться». Ей сказали, что Дмитрий «жив, здоров, скоро вернется в Россию». Женщина попросила подтвердить это. После этого ей позвонили с азербайджанского номера, неизвестный человек передал трубку Чулкову.

«Дима сказал, что его задержали, что его кормят, и несколько раз повторил, что не бьют», — сообщил Маланчев.

По его словам, недавно Дмитрий ездил в Армению, что также могло «не понравиться» спецслужбам.