Виктор Ан завоевал серебро на ЧЕ по шорт-треку

Россиянин Виктор Ан завоевал серебряную медаль Чемпионата Европы по шорт-треку в Дрездене на дистанции 500 метров с результатом 41,441 секунды. Об этом сообщает Интерфакс.

Лучшим стал голландец Шинки Кнегт (41,377 секунды), а третьим — француз Себастьян Лепап (41,608 секунды).

Среди женщин на этой же дистанции «бронзу» завоевала россиянка Софья Просвирнова (43,141 секунды). Первое место заняла итальянка Мартина Вальчепина (42,805 секунды), а второе — Арианна Фонтана, также представляющая Италию (42,852 секунды).

Ан до 2011 года представлял сборную Южной Кореи, став трехкратным олимпийским чемпионом (все — на Играх-2006 в Турине), а также завоевав 18 золотых медалей чемпионатов мира. В 2011 году спортсмен принял российское гражданство, мотивируя свое решение желанием выступить на Играх 2014 года в Сочи, на которых завоевал три золотые награды.