Глава Минобрнауки обвинила авторов учебника истории в некомпетентности

Глава Минобрнауки Ольга Васильева обвинила авторов учебника «История России: начало XX — начало XXI века», выпущенного издательством «Дрофа», в незнании историко-культурного стандарта. Об этом она заявила в эфире НТВ, передает ТАСС.

«Товарищи, которые делали эти учебники, они, видимо, не очень хорошо знали, что происходит в историко-культурном стандарте, и, может быть, просто спешили, потому что нужно было успеть к новому учебному году, поэтому я допускаю разные вещи», – сказала она.

Речь идет об учебнике «История России: начало XX — начало XXI века» авторства Волобуева О.В., Карпачева С.П., Романова П.Н.

Ранее Минобрнауки отправило учебник на дополнительную экспертизу в Российскую академию наук (РАН) .

Скандал вокруг него возник после выступления в Совете Федерации в октябре 2017 года сенатора от Крыма Сергея Цекова. Его возмутила формулировка, касающаяся присоединения Крыма к России.

«Как кровавый путч в Киеве можно называть революцией, как предлагается в этом учебнике? У меня как участника воссоединения Крыма с Россией такая оценка вызывает недоумение, если не сказать возмущение», – заявил тогда господин Цеков.

Совет федерации поручил комитету по науке, образованию и культуре проверить российские учебники.