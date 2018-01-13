В Подольске два человека погибли в результате взрыва в многоэтажке

В жилом многоэтажном доме в подмосковном Подольске взорвалась граната, два человека погибли. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя областного главка Следственного комитета Евгению Кирюшину.

«В результате взрыва гранаты в одной из квартир в городе Подольске погибли два человека: женщина-хозяйка квартиры со своим сожителем. Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, нашли накануне боевую гранату, которую решили разобрать», — сказала она.

По её словам, следователями возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105, ст. 222 УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия).

По данным РБК, предполагаемая причина взрыва — изготовление взрывного устройства. На телах мужчины и женщины были рваные раны.

Уточняется, что в однокомнатной квартире были выбиты стекла, однако возгорания не произошло.