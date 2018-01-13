Жителей штата Гавайи по ошибке предупредили о ракетном ударе

Власти штата Гавайи отправили гражданам ложное предупреждение об угрозе атаки баллистическими ракетами. Жители штата получили сообщения о необходимости «срочно искать убежище». Об этом сообщает «Би-би-си».

«Угроза ракетной атаки на Гавайи. Немедленно ищите убежище. Это не учебная тревога», — говорилось в распространяемых сообщениях.

Just received this alert in Hawaii pic.twitter.com/VCHwRdG9Bc — Amanda Golden (@amandawgolden) January 13, 2018

Позже власти сообщили, что тревога была ложной. При каких обстоятельствах была допущена ошибка, не уточняется. Опровержение информации об угрозе появилось примерно через 20 минут после экстренного сообщения.

Ранее сообщалось, что на Гавайских островах возобновят испытания системы оповещения населения о возможном ядерном ударе. Она не работала около 30 лет. С начала декабря прошлого года сирены должны были включать на 40 секунд раз в месяц в 400 местах на островах. Власти говорили, что жителям нужно будет во время этого заходить в дома и ждать дальнейших указаний.