«Посмотрите записи на своем видеорегистраторе»: «Мемориал» разыскивает случайных свидетелей задержания Оюба Титиева. Обращение

Правозащитный центр «Мемориал» и Комитет «Гражданское содействие» просят помощи в защите руководителя представительства «Мемориала» в Чечне Оюба Титиева, в машину которого на трассе между селами Курчалой и Майртуп 9 января с.г. подбросили пакет с наркотиками.

Задержание Оюба было грубо фальсифицировано. На самом деле полицейские остановили его машину на участке трассы Курчалой — Майртуп около 9 часов. Именно тогда в машину Оюба они подбросили, а затем «случайно обнаружили» наркотики.

Оюба Титиева и его автомобиль доставили в Курчалоевский ОМВД. Там Оюб заявил, что досмотр и его задержание были незаконны хотя бы из-за того, что не было понятых.

На это полицейские заявили: «Хочешь по закону — будет по закону». Оюб и его автомобиль были вновь доставлены примерно в 10:20-10:35 на то же самое место на трассе Курчалой — Майртуп, где его задержали в первый раз. Тут, уже с участием подставных понятых, пакет с наркотиками вновь был «обнаружен» в машине.

Досмотр машины, составление протокола и т.п. происходили примерно до 12 часов. После этого Оюб и его автомашина вновь были доставлены в Курчалоевский ОМВД.

Для разоблачения фальсификации чрезвычайно важно получить свидетельства того, что Оюб и его автомобиль дважды осматривались и доставлялись в Курчалоевский ОМВД.

В связи с этим мы обращаемся с просьбой ко всем автомобилистам, которые 9 января с.г. проезжали по участку трассы Курчалой-Майртуп или в Курчалое у здания ОМВД с 8:30 до 13 часов. Пожалуйста, посмотрите записи на своем видеорегистраторе. И если в этот период времени на записи будет зафиксирован автомобиль марки ВАЗ 111930 LADA KALINA, регистрационный знак С 486 РС 95, то передайте эту запись нам, коллегам Оюба Титиева.

Такую запись можно:

прислать по электронной почте на адрес нашего московского офиса: memohrc@memohrc.org (адрес: Москва, Каретный ряд, дом 5/10, тел. 495-225-31-18)

привести самому в наш офис в Назрани и передать там сотруднику нашей организации (адрес: ул. Муталиева, 46, тел. 963-1752540);

привезти самому в наш офис в Махачкале и передать нашему сотруднику (ул. Дзержинского, д. 17б, комната 406, тел. (963-791-43-35);

привезти самому в офис Комитета против пыток в Пятигорске (ул. Мира, д. 25, оф. 2, тел 928 -088-57-43),

передать через знакомых в Комитет «Гражданское содействие» в Москве (Олимпийский проспект, д.22, тел. 495 861 15 32).

Анонимность мы гарантируем.

Передав такую запись нам, вы можете помочь защитить хорошего человека от фальсификаторов уголовного дела, и тем самым сделать реальный шаг в деле противодействия попрания прав жителей Чеченской Республики.

«Мемориал»