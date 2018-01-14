В Бурятии 133 человека отравились в кафе

В Улан-Уде более сотни человек отравились после посещения местного кафе. К этому моменту известно о 133 человек, их число может увеличиться. Среди пострадавших — дети и беременные женщины. Об этом сообщают информагентства и региональное управление Роспотребнадзора.

На сайте ведомства говорится, что пострадавшие посещали кафе «ШулэнДо» с 8 по 11 января. В городе «зарегистрирована групповая заболеваемость сальмонеллезом».

Роспотребнадзор приостановил деятельность кафе и направил материалы в суд Советского района. Одновременно ведомство ликвидирует очаг инфекции и проводит расследование причин инцидента. Уже «установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, которые привели к загрязнению продукции возбудителем сальмонеллеза».

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Бурятии передает, что в больницы попали 64 человека из 133. Интерфакс со ссылкой на главного врача центра медицины катастроф в Бурятии Вячеслава Тимкина сообщает, что среди пострадавших — 12 детей и пять беременных женщин. Одна женщина, по его словам, находится в тяжелом состоянии в реанимации, у остальных — состояние средней степени тяжести.

В Роспотребнадзоре уточнили, что сальмонеллезом заболели 85 человек, в том числе 13 детей в возрасте от 10 до 17 лет. В Минздраве региона пояснили, что данные о числе пострадавших разнятся из-за того, что оно еще уточняется: некоторые люди дважды обращались за медпомощью, либо обращались в два разных медучреждения.

«ШулэнДо» — это сеть городских заведений, в разных районах города есть четыре точки общепита с таким названием. Заболевшие посещали кафе, которое находится в центре города, в Советском районе.