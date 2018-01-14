Адвокат Родченкова рассказал об угрозах расправы над его подзащитным

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков находится в «серьезной опасности», поскольку как минимум один российский чиновник угрожал ему расправой, как передает «Би-Би-Си», заявил его адвокат Джим Уолден.

По словам защитника, «Родченков находится в топе списка ненависти России. Как минимум один чиновник призывал к расправе над ним».

Сейчас Родченков сосредоточен на подготовке к заседанию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) по делам российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпиад. После «завершения слушания мы должны убедиться, что он в безопасности», заключил адвокат.

Ранее Уолден говорил, что Родченков «будет оглядываться через плечо всю оставшуюся жизнь» из-за допинг-скандала, несмотря на то, что он попал под программу защиты свидетелей в США.

Григорий Родченков, ранее возглавлявший Московскую антидопинговую лабораторию (с 2009 по 2013 годы), уехал из России в США и стал информатором WADA.

Он рассказал о государственной системе допинга и сокрытия положительных допинг-проб спортсменов. Среди прочего Родченков упоминал и встречи с вице-премьером и тогдашним министром спорта России Виталием Мутко.

Позже независимый эксперт WADA Ричард Макларен подготовил доклад, в котором подтвердил достоверность полученной от Родченкова информации, а Международный Олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года, разрешив участвовать в ней только «чистым» спортсменам под нейтральным флагом.

В России Родченкова заочно арестовали и объявили в международный розыск. Ему предъявили обвинение в незаконном обороте сильнодействующих средств, в воспрепятствовании предварительному расследованию и в злоупотреблениях должностными полномочиями, повлекших тяжкие последствия.