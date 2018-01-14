СМИ вновь сообщили об открытии доступа к Telegram в Иране

Власти Ирана сняли блокировку с мессенджера Telegram, передает иранское агентство IRNA со ссылкой на источники.

7 января агентство Fars уже сообщало, что иранские власти разблокировали Telegram и Instagram. Тогда Высший совет по национальной безопасности заявил, что принял это решение после того, как прекратились антиправительственные демонстрации.

28 декабря в Иране начались акции протеста против резкого повышения цен на продукты. Со временем экономические лозунги сменились призывами к отставке правительства. Тегеран обвинил в провокации демонстраций Израиль, Саудовскую Аравию, США и Великобританию, и заблокировал Telegram и Instagram.