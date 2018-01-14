Полиция Москвы начала проверку сообщения о вымогательстве скидочных карт в ресторане

Управление МВД России по Москве инициировало проверку после сообщения о том, что полицейские якобы вымогали скидочные карты в одном из московских ресторанов.

Речь идет о заведении «Мясо & Рыба» в ТЦ «Кунцево плаза». Как сообщается на сайте ведомства, правоохранители приехали в торговый центр (его название не указывается), провели проверку, после чего доставили в отдел 19 граждан иностранных государств, которые работали в четырех различных заведениях в ТЦ.

В отделе полиции задержанных проверили по базе данных. Выяснилось, что семь человек из «одного кафе» не были поставлены на миграционный учет. Против них возбудили дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда либо режима пребывания).

По информации о том, что «сотрудники полиции якобы вымогали скидочные карты у администрации кафе, из которого были доставлены иностранные граждане по подозрению в нарушении миграционного законодательства, проводится проверка».

Ранее ресторатор Сергей Миронов рассказал на своей странице в фейсбуке о том, что 12 января полицейские приехали в заведение и увезли его сотрудников в отделение, чтобы проверить их по базе. Люди якобы провели в отделении весь день, работа ресторана была прекращена.

Когда в отдел полиции прибыл «кадровик» Миронова, полицейские якобы пообещали освободить задержанных в обмен на карты в ресторан со скидкой в 50%. Якобы полицейские заявили, что эти карты перейдут в пользование неким влиятельным людям. Администрация заведения отказалась выполнять условия.

В заключении поста Миронов выразил надежду, что руководство полиции «увидит этот пост», потому «стучаться куда-то и с кем-то разговаривать совершенно бесполезно».