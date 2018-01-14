СМИ: власти Ирана заявили о гибели 32 пассажиров танкера после столкновения с сухогрузом

Все 32 человека, которые находились на панамском танкере Sanchi, погибли после столкновения с гонконгским сухогрузом CF Crystal, сообщает «Би-Би-си» и телеканал Press TV со ссылкой на заявление официальных лиц.

13 января удалось найти бортовой регистратор судна и тела трех погибших. На борту танкера находились 136 тысяч тонн нефтепродуктов. Нефть перевозили из Ирана в Южную Корею.

Столкновение произошло неделю назад, в субботу, около 20 часов по местному времени (15 часов по Москве) у восточного побережья Китая. Столкнулись два судна — панамский танкер Sanchi и гонконгский сухогруз CF Crystal.

Пассажиров танкера — 30 иранцев и двух гражданин Бангладеш — сразу объявили пропавшими, 21 члена экипажа грузового судна спасли. После столкновения Sanchi загорелся и горел на протяжении недели.