СК возбудил дело после массового отравления детей в кадетской школе в Люберцах

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за массового отравления в кадетской школе, сообщается на сайте ведомства. Проверки также проводят прокуратура и Роспотребнадзор области.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По данным следствия, ученики отравились 12 января из-за нарушения санитарных норм при приготовлении завтрака и обеда в школьной столовой. Ответственными за это в СК назвали работников ООО «Огонек», которое оказывало услуги горячего питания в школе.

Всего, по информации СК, в больницу из-за отравления обратились 47 человек, 39 из них дети. По последним данным, как сообщил глава Люберец Владимир Ружицкий, число госпитализированных с гастроэнтеритом составляет 32 человека: 29 детей и трое взрослых.

В школе обучаются 1 102 ребенка, работают 100 сотрудников. C 15 января учебное заведение возобновит работу, но занятия будут проходить по укороченному расписанию из-за закрытой столовой, говорится на сайте администрации.