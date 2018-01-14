Путин сравнил тело Ленина с мощами святых

Президент России Владимир Путин в фильме журналиста Андрея Кондрашова «Валаам» сравнил отношение коммунистов к Владимиру Ленину с почитанием святых в христианстве, а коммунистическую идеологию — с христианством.

«Коммунистическая идеология — очень сродни христианству, на самом деле. Свобода, братство, равенство, справедливость — это же все заложено в Священном писании, это все там есть. А кодекс строителей коммунизма? Это сублимация, это примитивная выдержка из Библии, ничего там нового не придумали. Ленина положили в мавзолей — чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Мне говорят: «Нет, в христианском мире нет такой традиции». Как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа. То есть по сути ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело», — сказал он.

Путин добавил, что жителей страны все время сопровождала вера. «Вера укреплялась, когда стране нашей, народу было особенно тяжело, были совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно ведь создавали новую религию», — сказал президент.

Впервые о необходимости вынести тело Ленина из Мавзолея и захоронить заговорили в 1991 году после распада Советского Союза. Об этом говорили политики Анатолий Собчак, Юрий Лужков, первый президент Борис Ельцин.

Владимир Путин в самом начале своего первого президентского срока (в 2001 году) заявил, что считает обсуждение вопроса о перезахоронении тела Ленина преждевременным. Он пояснил, что поколение граждан, которые долгое время жили в период правления КПСС подумают, что «поклонялись ложным ценностям и жизнь прожита зря».

Вопрос захоронения тела Ленина вновь начал активно обсуждаться в 2017 годугоду — в столетнюю годовщину Октябрьской революции. В апреле ряд депутатов от фракций ЛДПР и «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект о перезахоронении тела Ленина. В пояснительной записке говорилось, что «само по себе тело Ленина не является ни символом эпохи, ни символом объединения нации».

Журналистка и кандидат в президенты страны Ксения Собчак предложила провести по этому вопросу референдум. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов назвал «всякой болтовней» споры о перезахоронении Ленина, а глава Чечни Рамзан Кадыров призвал захоронить тело Ленина, заявив, что «довольно глазеть на труп», и предложил Зюганову извиниться за свои слова о перезахоронении тела Ленина.