Часть семьи правозащитника Оюба Титиева покинула Чечню из-за угрозы уголовного преследования

Часть семьи правозащитника Оюба Титиева покинула Чечню, рассказал «Новой газете» его адвокат Петр Заикин.

По его словам, из Чечни уехала та часть семьи правозащитника, которой угрожала опасность. «Угроз в их адрес было много, они боятся оставаться в Чечне. Им грозит уголовная ответственность. Во время суда Оюб рассказал, что одна из угроз была в адрес его сына. От него требовали признаться в противоправных действиях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В противном случае обещали возбудить против него дело по статье 208 УК», — сообщил защитник.

Заикин отметил, что о самом отъезде узнал от одного из сотрудника Курчалоевского отдела МВД по Чечне, где ранее держали Титиева, и где его пытались склонить к самооговору и неоднократно угрожали «серьезными неприятностями» его родственникам.

«Об этом я узнал от сотрудника Курчалоевского отдела — он не пожелал представиться, а мне было сложно определить по форме его принадлежность к какому-то из подразделений. „А что они от нас бегают? Зачем уехали из дома?“ — спросил он у меня. А я сказал, что впервые об этом слышу от него. Потом эта информация стала поступать мне от других источников. Я узнал, что сотрудники РОВД приехали, на обыск, не смогли обнаружить родственников и высказывали недовольство этим», — сообщил адвокат.

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил Интерфаксу, что на Титиева никто не оказывает давления, от него не требуют признательных показаний, а его семье никто не угрожает.

«Правоохранительные органы Чеченской республики с удивлением воспринимают заявление адвоката о том, что его подзащитному О. Титиеву якобы поступают какие-то угрозы. Это абсолютно не соответствует действительности. Никто никогда не требовал и не требует от обвиняемого в хранении наркотиков Титиева давать признательные показания, если он не виновен. Также абсолютно безосновательны заявления о том, что семья была вынуждена покинуть республику в целях безопасности якобы из-за каких-то угроз. Ни один человек не высказывал угроз в адрес родных Титиева», — сказал он.

9 января в Чечне задержали главу местного отделения «Мемориала» Оюба Титиева. Позже ему предъявили обвинение в хранении 180 граммов марихуаны и арестовали на два месяца. Адвокаты обжаловали это решение. Правозащитник вину отрицает и утверждает, что ему подкинули наркотики. Он считает, что преследование связано с его деятельностью в «Мемориале».