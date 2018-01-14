«Движение вверх» стало самым кассовым российским фильмом

Фильм «Движение вверх» о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде в 1972 году, собрал в прокате более 1,75 млрд рублей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на 17:00.

«Движение вверх» обогнало по сборам «Последнего богатыря», который до этого считался самым кассовым российским фильмом (по последним данным. он заработала в прокате 1,672 млрд руб.). До этого лидером счилался фильм «Сталинград» (его сборы составили 1,620 млрд руб.).

Фильм «Движение вверх» вышел в прокат в конце декабря 2017 года. По опросам 75% зрителей ставили картину высокую оценку. Благожелательно приняла картину и отечественная критика.

Фильму сопутствовали скандалы. Родственники тренера Владимира Кондрашина и баскетболиста Александра Белова — участников легендарного матча 1972 года, публично выразили возмущение моментами, которые, как им казалось, оскорбляют память выдающихся спортсменов. Авторам пришлось изменить некоторые фамилии героев. Спор продолжается в судах.