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Google назвал Путина победителем президентских выборов 2018 года
Поисковый сервис Google при выдаче результатов поиска по запросу «президентские выборы в России 2018» называет победителем голосования действующего президента Владимира Путина.
Имя Путина размещено справа — там, где обычно указана справочная информация. Там же дается ссылка на статью в «Википедии» о выборах 2018 года.
Ранее стало известно, что избирательный фонд Путина достиг максимально возможного размера — 400 млн рублей — за одну неделю.
18 марта в России пройдут выборы президента страны. О своем намерении участвовать в них заявили 18 человек, в том числе и Владимир Путин. Он идет как самовыдвиженец.
О решении выдвинуться кандидатом на выборы Путин объявил 6 декабря на встрече с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.