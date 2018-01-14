Google назвал Путина победителем президентских выборов 2018 года

Поисковый сервис Google при выдаче результатов поиска по запросу «президентские выборы в России 2018» называет победителем голосования действующего президента Владимира Путина.

Поисковый сервис Google реагирует на запрос «президентские выборы в России 2018»

Имя Путина размещено справа — там, где обычно указана справочная информация. Там же дается ссылка на статью в «Википедии» о выборах 2018 года.

Ранее стало известно, что избирательный фонд Путина достиг максимально возможного размера — 400 млн рублей — за одну неделю.

18 марта в России пройдут выборы президента страны. О своем намерении участвовать в них заявили 18 человек, в том числе и Владимир Путин. Он идет как самовыдвиженец.

О решении выдвинуться кандидатом на выборы Путин объявил 6 декабря на встрече с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.