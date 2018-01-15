Коалиция США решила создать новую военную структуру для охраны сирийских границ

Международная коалиция под руководством США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) планирует создать новую военную структуру в Сирии «силы безопасности границы» (СБГ) для охраны сирийско-турецкой и сирийско-иракской границ, сообщает издание Defense Post со ссылкой на представителя пресс-службы коалиции Томаса Вила.

По словам представителя коалиции, общая численность новой военной структуры в Сирии должны будет составить 30 тысяч бойцов.

Предполагается, что половину состава «сил безопасности границы» составят бойцы отрядов вооруженной оппозиции в Сирии «Сирийских демократических сил» (СДС), поскольку «их миссия по борьбе с ИГ закончилась».

Еще 15 тысяч военных пройдут обучение для службы в «силах безопасности границы. Планируется, что военные из СБГ будут находиться в долине Евфрата, а также вдоль границы Сирии с Турцией и Ираком. Сейчас эта территория находится под контролем отрядов СДС, отмечает издание.