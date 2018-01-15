В школе Перми несколько человек получили ножевые ранения, среди пострадавших — учитель
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СК: в пермской школе было не нападение, а драка школьников на ножах. Пострадали 10 человек
В школе № 127 Перми произошел конфликт между учениками. Нападавшие задержаны.
Сведения о нападении неизвестных в масках на школу не подтвердились.
«Продавцы ТЦ «Кит» рассказывают, что прибежали испуганные дети, человек 12-13. Трое были с порезами. Дети рассказали, что напали подростки лет 16. Сначала ранили учителя и детей, потом один из нападавших стал резать себя», — пишет местный портал 59.ru.
По данным министерства безопасности региона, пострадали восемь учеников и учительница. Они госпитализированы с тяжелыми ножевыми ранениями.
Здание школы эвакуировано. На момент нападения в нем находились 743 человека, из них 698 детей и 45 взрослых. Сейчас в школе работают сотрудники полиции и скорой помощи. На место ЧП прибыл губернатор Пермского края Максим Решентиков.