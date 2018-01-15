СК: в пермской школе было не нападение, а драка школьников на ножах. Пострадали 10 человек

В пермской школе произошла драка между двумя школьниками с применением ножей, которую пытались предотвратить педагоги и школьники, сообщается на сайте управления Следственного комитета по Пермскому краю.

Подозреваемые в поножовщине задержаны. По факту инцидента СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

В ведомстве отмечают, что учебная деятельность в школе приостановлена, все ученики и педагогический состав эвакуированы. Раненые госпитализированы в медицинские учреждения, при этом СК не уточняет количество пострадавших.

На месте происшествия работает следственная группа под руководством заместителя руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сергея Сарапульцева.

В управлении МВД по Пермскому краю уточнили, что конфликт в пермской школе произошел между учащимся образовательного учреждения и бывшим учеником школы. По предварительным данным, один из подозреваемых ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

В результате поножовщины, согласно сообщению МВД, пострадали 10 человек - 9 несовершеннолетних и один учитель. В свою очередь, ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Следственного управления (СУ) СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева сообщает о 13 пострадавших (включая виновников происшествия).

Ранее в понедельник СМИ сообщили о нападении на школу № 127 в Перми. Позднее появилась информация о том, что в школе произошел конфликт между учениками.