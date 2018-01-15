Во Франции по делу сенатора Керимова арестовали швейцарского предпринимателя

В Ницце арестовали швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, который, по мнению правоохранительных органов Франции, связан с делом российского сенатора Сулеймана Керимова, сообщает газета Nice-Matin.

По версии следствия, Штудхальтер был подставным лицом Керимова при совершении операций по приобретению недвижимости и отмыванию финансовых средств, полученных путем уклонения от уплаты налогов, пишет издание.

В публикации Nice-Matin отмечается, что распоряжение о задержании швейцарского бизнесмена дал тот же судья-следователь, который ведет дело Керимова.

Сам Штудхальтер отверг все обвинения и обратился в следственную палату апелляционного суда Экс-ан-Прованса.

Напомним, член Совета Федерации России Сулейман Керимов был задержан во Франции 20 ноября прошлого года. Правоохранительные органы страны обвиняют Керимова в укрытии от налогов 400 миллионов евро через продажу недвижимости по заниженной стоимости.

В конце декабря апелляционный суд французского Экс-ан-Прованса оставил Сулеймана Керимова на свободе под подпиской о невыезде, но увеличил сумму залога.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за развитием ситуации вокруг дела российского сенатора во Франции и может вмешаться в случае нарушения прав Керимова.