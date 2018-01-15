«Ведомости»: Путин попросил рассмотреть вопрос об изменении бюджетной политики после выборов

Президент России Владимир Путин попросил министерства «просчитать» увеличение расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на участников совещаний и федеральных чиновников.

По их словам, это не официальное поручение, а именно просьба. Само изменение в распределении расходов бюджета может быть выполнено после президентских выборов, уточняют собеседники газеты.

«Есть понимание, что расходы на человеческий капитал и инфраструктуру нужно увеличивать, говорит чиновник: “Главный вопрос – где деньги? Без них это просто лозунги”», — говорится в публикации.

Среди возможных источников для увеличения расходов «Ведомости» называют обеление экономики, увеличение адресности социальной поддержки, повышение налогов, введение софинансирования населением медицинских услуг, а также повышение пенсионного возраста.

Однако представитель Минфина заявил газете, что предложения по так называемому маневру не готовятся. При этом представители главы Минэкономразвития, премьер-министра, вице-премьера Ольги Голодец отказались от комментариев. Представители ЦБ и президента не ответили на запрос, уточняет «Ведомости».

Напомним, на «бюджетном маневре» настаивает председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, который уже готовит программу реформ по поручениям Путина.

Кудрин также предлагал провести его перед президентскими выборами в 2011 году. Однако тогда от идеи отказались из-за высоких цен на нефть, событий на юго-востоке Украины и введения санкций против России, пишет «Ведомости».