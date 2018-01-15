СМИ: россияне подготовили иски к Apple из-за замедления работы iPhone

После сообщения о намеренном замедлении работы iPhone несколько россиян готовы подать иск к компании Apple. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на управляющего партнера NLF Group Максима Карпова и партнера Lex Borealis Дмитрия Пономарева.

По их словам, иски планируется подать в Тверской районный суд Москвы и другие суды, а цель мероприятия — признать незаконной практику ухудшения потребительских свойств товара.

При этом «Коммерсант» уточняет, что NLF Group оказывает финансовую поддержку судебных расходов истцов, а взамен намерена получить долю от возможной компенсации от Apple.

Пока истцов насчитывается около десяти человек, а сумма исковых требований составит «несколько десятков миллионов рублей». Если суд удовлетворит иски, Карпов и Пономорев намерены представлять интересы сотни человек.

Напомним, накануне Рождества Компания Apple признала, что специально занижает скорость работы старых версий iPhone из-за использования литий-ионных аккумуляторов.

По словам представителя компании, батареи недолговечны, плохо переносят перепады температур, поэтому необходимо минимизировать риски. Для того, чтобы аккумуляторы выдерживали нарастающую нагрузку от новых приложений, скорость и занижают.

После такого заявления компании иски против Apple были готовы подать граждане США, Израиля и Франции.