СК завершил расследование дела Серебренникова и «Седьмой студии»

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела, обвиняемых в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Об этом сообщила адвокат Ирина Повереннова, передает Интерфакс.

По ее словам, в итоговых материалах следствия сумма ущерба по уголовному делу выросла с 68 до 133 млн рублей. «В остальном фабула дела осталось такой же, как и была», — говорит адвокат.

Помимо Серебренникова, фигурантами дела «Седьмой студии» являются бывший гендиректор Юрий Итин, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и экс-глава Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софья Апфельбаум. Еще один фигурант — продюссер Екатерина Воронова — объявлена в розыск. Дело бухгалтера Нины Масляевой, которая решила сотрудничать со следствием, выделено в отдельное производство.

Ранее о завершении расследования сообщило издание The Bell. Собеседник издания отметил, что расследование завершилось «совершенно неожиданно».

Напомним, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Его и бывших сотрудников театральной компании «Седьмая студия» обвиняют в хищении денег, выделенных на постановку спектаклей в рамках проекта «Платформа».

Все фигуранты дела, кроме Масляевой, не признают свою вину.