Катрин Денев ответила на критику после публикации письма в Le Monde

Актриса Катрин Денев заявила, что письмо не оправдывает домогательств к женщинам, иначе она бы его не подписывала. Об этом говорится в другом письме, которое опубликовала газета Le Monde.

«Я не люблю эту особенность нашей эпохи, когда каждый чувствует себя вправе судить и осуждать», — объяснила Денев причины, по которым подписала письмо.

Актриса также задалась вопросами, «кто может дать гарантию, что (в результате акции #balancetonporc — прим.ред.) не будет манипуляций», а также «не будет ли самоубийств ни в чем не повинных людей».

Она также открестилась от прозвучавших позднее высказываний, «искажающих дух» письма, а именно высказываний экс-порноактрисы Брижит Ляэ, уточняет Le Mond. Отметим, Ляэ во время телеэфира заявила, что, когда девушки подвергаются насилию, то могут испытывать оргазм.

Денев также извинилась перед теми, кто обиделся на содержание письма: «Я по-братски приветствую всех жертв чудовищных преступлений, которые могли почувствовать себя оскорбленными».

Напомним, речь идет о публикации во французской газете, в которой говорилось, что приставания — неотъемлемая часть сексуальной жизни, а попытки наказать мужчин за ухаживания являются пуританскими и нарушают право на сексуальную свободу.