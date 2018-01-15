Лавров предложил законодательно обеспечить защиту интересов бойцов ЧВК

Глава МИД России Сергей Лавров не исключил, что в России могут разработать законодательную базу для защиты интересов россиян, работающих в частных военных компаниях (ЧВК) в других странах, передает РИА Новости.

«Что касается других стран, да, такая практика распространяется, со стороны многих государств мира, и в Ираке это происходило, и других странах региона, где так называемая Blackwater (американская ЧВК — ред.) работала, потом она была переименована во что-то еще. Я думаю, что здесь нужно четко зафиксировать законодательную базу для того, чтобы эти люди были тоже в правовом поле и защищены», — заявил он на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов рассказал «Новой газете», что в настоящее время в Думу не поступал законопроект о легализации деятельности ЧВК. «Пока не поступало никаких предложений. Нужно реализовывать (легализацию ЧВК, — ред.) через отдельный закон в соответствии с мировой практикой. В контексте заявления Лаврова будем интересоваться позицией других структур», — сказал он.

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В 2014 году депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о частных военно-охранных компаниях, которые регламентировали социальные гарантии служащих и задачи, которые они могут решать. Однако тогда он получил отрицательные отзывы профильных ведомств. Кроме того, в 2012 году Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, поддержал идею создания в России системы ЧВК.

Также Лавров упомянул о россиянах Григории Цуркану и Романе Заболотном, которые в сентябре оказались в плену у запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По его словам, сейчас местонахождение россиян неизвестно.

В октябре террористическая организация «Исламское государство» распространила видео с взятыми в плен россиянами Романом Заболотным и Григорием Цуркану. Как писали СМИ, россияне могли попасть в Сирию в составе ЧВК «Вагнер». Как сообщал телеканал «Дождь», к родителям Григория Цуркану приезжал человек, представившийся сотрудником ЧВК «Вагнер», и предлагал материальную помощь.