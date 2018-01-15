В Хабаровске арестовали координатора штаба Навального

Суд в Хабаровске арестовал на 15 суток координатора штаба политика Алексея Навального Алексея Ворсина. Об этом Ворсин написал на своей странице в фейсбуке.

Суд признал Ворсина виновным в повторном нарушении законодательства о митингах, а именно в агитации принять участие в несогласованной акции 28 января. Навальный уверен, что Ворсина арестовали «просто за подачу уведомления на митинг».

Сама заявка была подана в 9 часов по местному времени, а в 11 часов по местному времени позвонили из центра «Э» для составления протокола, уточнил сторонник оппозиционного политика.

Напомним, в конце декабря Навальный анонсировал всероссийскую забастовку избирателей против выборов президента 18 марта 2018 года, акция намечена на 28 января.

В своем блоге Навальный указал более 80 городов, где планируется провести акцию. Среди них — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Владивосток, Ростов-на-Дону, Самара.

Политик призвал бойкотировать президентские выборы после того, как Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации кандидатом в президенты.