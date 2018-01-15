Минюст потребовал ликвидировать фонд кампании Навального

Минюст России обратился в суд с требованием ликвидировать фонд «Пятое время года» (ПВГ), который связан с политиком Алексеем Навальным, рассказал «Новой газете» юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

По его словам, юристы ФБК знают об иске, но сам документ еще не видели. «Юристы поехали знакомиться с иском. Что там конкретно написано, нам пока неизвестно. Я думаю, в ближайшее время мы подготовим правовую позицию», — сказал он.

Рассмотрение дела по существу назначено на 22 января в 10:00 мск», уточняет Интерфакс.

Ранее Минюст уведомил фонд «Пятое время года» о внеплановой проверке. Фонд — операционное юридическое лицо кампании, в нем официально трудостроены сотрудники штабов, на фонд заключаются договоры об аренде помещений и аналогичные документы.

«Собственно, все деньги, которые перечисляют нам жертвователи на карту Сбербанка, через PayPal или биткоинами — не суть важно — в итоге аккумулируются в фонде ПВГ, и дальше тратятся на нужды кампании», — говорил глава кампании Леонид Волков.

Тогда министерство потребовало предоставить сведения о мероприятиях фонда, о выпускаемой агитационной продукции и литературе, а также предоставить договоры пожертвований и другие документы.