Суд продлил домашний арест фигурантке «дела Седьмой студии» Масляевой
Вера Челищеварепортер, глава отдела судебной информации
Басманный суд Москвы продлил домашний арест до 19 апреля бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.
В ходе заседания следователь мотивировал необходимость продления ареста среди прочего сложностью уголовного дела, и тем, что Масляевой надо предъявить обвинение в окончательной редакции, и ее нужно допросить. Еще одна причина - чтобы она не вступила в преступный сговор и в контакт с другими фигурантами дела.
Сама Масляева не возражала против продления ей меры пресечения в виде домашнего ареста. «На усмотрение суда», — произнесла Масляева на вопрос судьи Юлии Сафиной о том, как она относится к ходатайству следствия продлить ей домашний арест.
Судья арест продлила. Всего заседание, начавшееся с опозданием в три часа, заняло 14 минут.
Напомним, Масляева - единственная фигурантка дела «Седьмой студии», которая признала свою вину. Именно на ее показаниях во многом строится обвинение.
В частности на следствии Масляева дала показания о том, что компания «Седьмая студия» была создана режиссером Кириллом Серебренниковым, бывшим директором «Гоголь-центра» Алексеем Малобродским и бывшим гендиректором «Седьмой студии» Юрием Итиным для «реализации преступного умысла» на хищение государственной субсидии в 200 млн рублей на поддержку современного искусства.
Согласно показаниям Масляевой, она в качестве бухгалтера помогала им обналичивать субсидию от государства, а наличными фигуранты дела распоряжались по своему усмотрению.
Уголовное дело в отношении Масляевой выделено в отдельное производство. Ранее она заключила сделку со следствием, т.е. ее дело в суде будет слушаться в особом порядке, без исследования доказательств и допроса свидетелей.