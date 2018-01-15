РБК узнало о плане вывозить мусор из Москвы на заброшенные объекты Минобороны

Дочка РЖД и госкорпарация ВЭБ разработали план по вывозу мусора по железной дороге из городов-миллионников на заброшенные объекты Минобороны и закрытые полигоны для уничтожения химического оружия. Об этом сообщает РБК.

По словам гендиректора структуры РЖД «Отраслевого центра внедрения новой техники и технологии» (ОЦВ) Юрия Тыртышова, железнодорожные станции по перегрузке отходов в вагоны должны быть как можно ближе к местам скопления отходов, то есть к жилому сектору.

В РЖД ранее заявляли, что потенциальный объем вывоза отходов составляет до трех млн тонн из Москвы и до двух млн тонн из Санкт-Петербурга. При этом рассматривается вариант перевозки отходов в опломбированных герметичных универсальных контейнерах.

Собеседники СМИ отмечали, что на узловых грузовых станциях могут появиться специальные комплексы по сортировке мусора. Отходы будут свозиться с разных районов города, там же прессоваться и отправляться дальше. Однако «энтузиазма у мусоровывозящих компаний инициатива не вызвала», — отмечает РБК.

«По замыслу РЖД операторы должны за свой счет построить всю инфраструктуру на этих площадках, при этом платить за перевозку отходов больше, да еще потерять в маневренности», — пожаловался собеседник издания.

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Напомним, о проблемах мусорных полигонов заговорили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Жители Балашихи пожаловались на одну из таких мусорных свалок в районе.