Суд отклонил иск Яшина к Собянину из-за «Дня свободных выборов»

Таганский суд Москвы решил отклонить иск главы совета муниципальных депутатов Красносельского района Ильи Яшина к мэру Москвы Сергею Собянину, в котором шла речь о попытке запретить проведение праздника «День свободных выборов». Об этом говорится в твиттере «Новости Красносельска».

Юристы мэрии, кажется, впервые сегодня в суде услышал про закон о местном самоуправлении. Удивляются и не верят, что у муниципалитетов есть право на проведение местных праздников. Цитируем закон - они хлопают глазами и настаивают, что распоряжение мэра имеет приоритет над законом — Илья Яшин (@IlyaYashin) January 15, 2018

По мнению Яшина, «подчиненные Собянина, превышая свои полномочия» мешали подготовке праздника. «С помощью прокуратуры на нас организовано административное давление, которое рискует перерасти в силовое», — пояснял муниципальный депутат причины подачи искового заявления.

Именно Собянин, утверждал мундеп, стоит за попытками вмешаться в организацию мероприятия в форме народного праздника, а любые попытки «административного давления» Яшин считает противозаконными.

Яшина также уже оштрафовали на 30 тысяч рублей за акцию «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере. Мещанский суд признал политика виновным в организации публичного мероприятия без подачи соответствующего уведомления.

Напомним, 24 декабря в Лермонтовском сквере состоялась акция в формате встречи муниципального депутата Яшина с гражданами. Изначально мероприятие планировалось как праздник «День свободных выборов», однако полиция не позволила организаторам установить сцену.

О празднике Яшин объявил в середине декабря, однако столичные власти назвали «День свободных выборов» провокацией, а позже Мосгорсуд запретил акцию.