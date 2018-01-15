В Москве подали заявку на проведение акции Навального

Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального подали заявку на проведение акции протеста в центре столицы 28 января. Об этом юрист Иван Жданов сообщил Интерфаксу.

«Подана заявка на шествие по Тверской улице с митингом на Охотном ряду. Начало в 14:00 28 числа. Заявленная тема акции — „Забастовка избирателей“», — сказал Жданов.

Он также уточнил, что максимальная численность участников акции протеста составляет 15 тысяч человек. Аналогичное заявление подали в Петербурге, Хабаровске и других городах.

После подачи заявки на проведении митинга в Хабаровске арестовали главу местного оппозиционного штаба Алексея Ворсина. Суд признал Ворсина виновным в повторном нарушении законодательства о митингах, а именно в агитации принять участие в несогласованной акции 28 января.

Напомним, в конце декабря Навальный анонсировал всероссийскую забастовку избирателей против выборов президента 18 марта 2018 года, акция намечена на 28 января.

В своем блоге Навальный указал более 80 городов, где планируется провести акцию. Среди них — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Владивосток, Ростов-на-Дону, Самара.

Политик призвал бойкотировать президентские выборы после того, как Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации кандидатом в президенты.