Минэкономразвития спрогнозировало первый с 2011 года бюджетный профицит

Федеральный бюджет России по итогам 2018 года может быть исполнен с профицитом в 1% ВВП впервые с 2011 года, когда он составлял 0,8%, прогнозирует Минэкономразвития.

«Профицит связан с ростом цен на нефть в связи с подписанием и дальнейшим продлением соглашения с ОПЕК. Его подписали в конце 2016 года, и продлили в конце прошлого года до ноября 2018 года», — пояснил «Новой газете» главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» Высшей школы экономики Валерий Миронов.

Также профицит, по его словам, связан с выходом новых прогнозов относительно улучшения ситуации с мировой экономикой, что связано с ростом потребления нефти и, соответственно, с уверенностью Минэкономразвития, что текущие цены на нефть не носят временный характер, а будут более-менее поддерживаться в течение года.

На формирование профицита влияют и произошедшие сокращения бюджетных расходов, принятие жесткого бюджета, введение нового бюджетного правила, которое определит базовой ценой нефти отметку в $40 за баррель, говорит эксперт.

«Сейчас еще поднялась цена на нефть, это еще больше создает профицит по сравнению с прежними ориентировками. Потому что цена отсечения, то есть сверх которой доходы направляются в бюджет, осталась прежней, а реальная, фактическая, цена выросла. Все это связано с профицитом», — добавил Миронов.

По его словам, все «это выглядит как накапливание на черный день». «Нужно создавать профицит, чтобы предотвратить перегрев в экономике, а у нас получается, что мы образуем профицит в условиях, когда экономика может войти в период новой рецессии. Но, тем не менее, это факт, и может быть, в дальнейшем жесткое бюджетное правило будет пересмотрено и цена отсечения, сверх которой доходы направляются в кубышку, будет поднята. [Алексей] Кудрин хочет, чтобы это было не $40 за баррель, а $45. Может быть, можно сделать даже $50 », — заключил экономист.

Дефицит федерального бюджета в 2018 году запланирован в размере 1,3% ВВП, в 2019 году —0,8% ВВП, и в 2020 году — 0,8% ВВП, сообщает Интерфакс.

Как ранее узнали «Ведомости», Центр стратегических разработок (ЦСР ) Алексея Кудрина готовит программу реформ на новый президентский срок Владимира Путина. Среди прочего предлагается сэкономить 1% ВВП,подняв с $40 до $45 порог отсечения, до которого правительство может тратить доходы от экспорта нефти. В ЦСР считают, что нынешние цены на нефть (около $70) это позволяют.

В декабре 2017 года страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились продлить действие соглашения об ограничении добычи еще на девять месяцев — до конца 2018 года. Условия соглашения остались прежними: страны сохраняют добычу нефти на уровне октября 2016 года, экспорт нефти и нефтепродуктов мониторятся, но не ограничиваются.