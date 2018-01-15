Прокуратура попросила 4 года колонии для обвинившего сотрудников СОБР в пытках студента Рагимова

Гособвинение попросило приговорить студента из Москвы Мурада Рагимова к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Рагимова обвиняют в хранении 40 граммов спайса без цели сбыта, хотя задерживали студента Первого меда по подозрению в пособничестве террористам — такие показания дали бойцы СОБР на следствии.

Напомним, что Рагимова задержали утром 30 августа 2016 года в квартире в районе Митино. В операции участвовали несколько десятков человек. В первую очередь квартиру обследовали кинологи. Собаки не нашли ни взрывчатку, ни наркотики. Спайс обнаружился в квартире лишь через несколько часов, когда в помещение зашел следователь. Все время до появления следователя люди в масках избивали Рагимова на глазах у матери и сестер.

В другой комнате также били его отца Фируддина Рагимова, в том числе электрошокером (медэкспертиза, проведенная по просьбе Комитета по предотвращению пыток, подтвердила наличие электрометок на теле Рагимова-старшего).

В возбуждении уголовного дела против бойцов СОБР следственные органы отказывают. В суде бойцы выступали в масках.